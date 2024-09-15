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Bursa'da cadde boks ringine döndü

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.09.2024 10:54 Güncelleme: 15.09.2024 11:00
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Bursa’da cadde boks ringine döndü

Bursa'da aralarında husumet bulunan iki grup cadde üzerinde karşılaşınca ortalık adeta boks ringine döndü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga kameraya yansırken, bir başka kavga ise festivalde görüntülendi.

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