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Tavşanlı'da traktör ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.09.2024 10:52 Güncelleme: 15.09.2024 11:20
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Tavşanlı’da traktör ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

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