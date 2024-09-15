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Antalya kanala uçan araçtaki 2 kişi yaralandı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.09.2024 10:56
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Antalya kanala uçan araçtaki 2 kişi yaralandı

Antalya'da direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü, aracıyla bariyerlere çarpıp, kanala uçtu. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan 2 yaralıya, sağlık ekipleri ilk müdahaleyi ambulansta yaptı.

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