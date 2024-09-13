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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş eski futbolcu Mesut Özil'le görüştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi Mehmet Zeyrek
Giriş: 13.09.2024 18:11 Güncelleme: 13.09.2024 18:12
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş eski futbolcu Mesut Özil’le görüştü

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Üsküdar'daki Çilehane Camii'nde eski futbolcu Mesut Özil ile görüştü.Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gönüllü olarak cami temizliğine katılmasıyla büyük bir örneklik sergileyen Mesut Özil kardeşimize hassasiyeti ve örnek davranışından dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

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