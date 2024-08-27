Mesut Özil Üsküdar'daki Şemsi Ahmet Paşa Camii'ni temizlerken görüntülendi!
Başakşehir’de futbol kariyerine nokta koyan Mesut Özil, Üsküdar'daki Şemsi Ahmet Paşa Camii'nde temizlik yaparken görüntülendi. Takipçileri Özil'e; "Adamsın reis" mesajları gönderdi.
Kariyerinde Real Madrid ve Arsenal başta olmak üzere birçok takımda forma giyen ve ülkemizde de Fenerbahçe ile Başakşehir'de oynayan Mesut Özil, 22 Mart 2023 tarihinde nükseden sakatlıkları nedeniyle futbolu bıraktı.
Birçok kupa kazanan başarılı futbolcu Mesut Özil yeşil sahalardaki misyonunu tamamlasa da sosyal medyanın gündeminden hiç düşmedi.
Antrenmanları ve kendisine bakmasıyla sürekli olarak adından söz ettiren Mesut Özil, yeni görünümüyle de herkesi şaşırtmayı başardı. Ancak son olarak farklı bir görüntü ile karşımıza çıktı.
Mesut Özil, Üsküdar'daki Şemsi Ahmet Paşa Camii'nde temizlik yaparken görüntülendi. Özil'e Instagram ve X'te mesaj yağdı.
Birçok kullanıcı; "Adamsın reis, "Onca varlığın, bolluğun, ünün, şöhretin içinde cami halısı süpürüyor. Bir kez daha adamlığını kanıtladın Mesut Özil", "Mesut Özil… Çok başka adamsın. Futbolun kadar kalbin de temiz" ifadelerini kullandı.
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