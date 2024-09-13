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Antalya'da servis otobüsü şarampole düştü! Çok sayıda yaralı var

ahaber.com.tr Haber Merkezi DHA
Giriş: 13.09.2024 18:06
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Antalya’da servis otobüsü şarampole düştü! Çok sayıda yaralı var

Antalya'nın Serik ilçesinde otel personelinin taşındığı servis otobüsünün yoldan çıkarak şarampole düştüğü kazada 7 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Servis şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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