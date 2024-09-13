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Antalya'da orman yangını paniği! Havadan ve karadan müdahale

İslim İstanbullu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2024 19:14
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Antalya’da orman yangını paniği! Havadan ve karadan müdahale

Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangını ekipleri harekete geçirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına 5 uçak, 2 helikopter, 8 arazöz ve çok sayıda yangın işçisi müdahale ediyor.

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