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THY'den Avustralya çıkarması! Sidney seferleri 4 Aralık'ta başlıyor

İslim İstanbullu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2024 10:31
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THY’den Avustralya çıkarması! Sidney seferleri 4 Aralık’ta başlıyor

Türkiye'nin bayrak taşıyıcı hava yolu firması Türk Hava Yolları (THY), Avustralya'nın en büyük şehri Sidney'e İstanbul'dan karşılıklı uçuşlara başlıyor. Uçuşların 4 Aralık'ta başlayacağı açıklanırken, konuyla ilgili olarak THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Sidney, Avustralya'da aktarmasız uçuş yapılan ilk destinasyonumuz olacak." dedi.

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