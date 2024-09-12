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İstanbul'a sağanak yağış geliyor: Meteoroloji haritalarına yansıdı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2024 10:21 Güncelleme: 12.09.2024 10:25
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İstanbul’a sağanak yağış geliyor: Meteoroloji haritalarına yansıdı

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte Meteoroloji Genel Müdürlüğünden başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ile sağanak yağış uyarısı geldi. Hafta sonu etkili olması beklenen yağış 5 günlük hava tahmin haritalarına yansıdı. İşte detaylar...

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