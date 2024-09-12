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Edirne'de düzensiz göçmen operasyonu! 18 kişi yakalandı

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2024 11:10
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Edirne’de düzensiz göçmen operasyonu! 18 kişi yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 18 yabancı uyruklu yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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