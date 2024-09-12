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Avukat uyuşturucu kuryesi çıktı! 25 bin adet hapla yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi İHA
Giriş: 12.09.2024 10:03
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Avukat uyuşturucu kuryesi çıktı! 25 bin adet hapla yakalandı

2021'de Konya'da silahlı saldırıya uğrayan bir avukat, bu kez de İstanbul'dan Konya'ya gelirken 25 bin adet uyuşturucu hapla yakalandı. Hapları İstanbul'dan getirdiğini kabul eden avukat, "Kime vereceğimi bilmiyorum" dedi.

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