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Samsun'da esrar operasyonu: 1 gözaltı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2024 09:50
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Samsun’da esrar operasyonu: 1 gözaltı

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen operasyonda 10 kilo 55 gram esrar ele geçirilirken bir şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan F.B. (45) jandarma komutanlığına götürüldü.

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