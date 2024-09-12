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Konya'da bir avukat uyuşturucu ile yakalandı: Aldım ama kime vereceğimi bilmiyorum

Konya'da bir avukat uyuşturucu ile yakalandı: Aldım ama kime vereceğimi bilmiyorum

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.09.2024 10:20
Konya’da 2021 yılında adliye otopark girişinde uğradığı silahlı sonucu bacağından yaralanan avukat A.İ., İstanbul'dan Konya'ya gelirken 25 bin adet uyuşturucu hap ile yakalandı. İnci ve yanındaki arkadaşı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Avukat uyuşturucu ile yakalandı
Avukat uyuşturucu ile yakalandı
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