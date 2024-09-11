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Mardin'de öğretmene yumruklu saldırı! O anlar kamerada...

ahaber.com.tr Haber Merkezi DHA
Giriş: 11.09.2024 00:37 Güncelleme: 11.09.2024 01:16
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Mardin’de öğretmene yumruklu saldırı! O anlar kamerada...

Korku dolu anlar, Mardin’in Mazıdağı ilçesinde bir anaokulunun bahçesinde yaşandı. İddiaya göre, nöbetçi öğretmen Yusuf E. ile biri amatör boksör 2 kardeş arasında 'kapı açma' nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, yumruklu ve kemerli kavgaya dönüştü. Kardeşlerden biri öğretmen Yusuf E.’ye yumruklarla saldırırken, diğeri ise pantolonundaki kemeri çıkartarak darbetmeye başladı. Olay güvenlik kamerasına yansırken, 2 kardeş de gözaltına alındı.

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