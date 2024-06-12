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İstanbul'da sınıfta kalan kardeşin abisinden öğretmene saldırı! Gözaltına alındı...

ahaber.com.tr
Giriş: 12.06.2024 14:58 Güncelleme: 12.06.2024 15:05
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İstanbul’da sınıfta kalan kardeşin abisinden öğretmene saldırı! Gözaltına alındı...

Son dönemde artan eğitimde şiddet haberleri her geçen gün artarken yeni bir olay daha yaşandı. İstanbul Ümraniye'de kız kardeşinin sınıfta kalması nedeniyle öğretmenler odasını basan şahıs öğretmeni yumrukladı. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken şahıs gözaltına alındı.

Ümraniye'de kız kardeşinin sınıfta kalması nedeniyle okul idaresiyle konuşmaya giden abi öğretmeni yumrukladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

O ANLAR KAMERADA

Ümraniye'de kız kardeşinin sınıfta kalması nedeniyle okul idaresiyle konuşmak için okula giden İbrahim Durmaz, öğretmenler odasında Vedat Kömür ve Orhan Bozkurt ile tartışmaya başladı. 'Sen benim babamın arkasından konuşamazsın' diyen Durmaz öğretmenlerden birine yumruk attı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

ŞÜPHELİ ŞAHIS GÖZALTINDA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'daki bir lisede öğretmeni darbeden şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki 30 Ağustos Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin öğretmenler odasında bir öğretmene yapılan fiziki saldırıyla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını belirtti.

Şüphelinin gözaltına alındığını bildiren Tunç, "Evlatlarımızı geleceğe hazırlayan öğretmenimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, saldırıyı kınıyorum." ifadesini kullandı.

Ümraniye’de öğretmene darp kameradaÜmraniye’de öğretmene darp kamerada ÜMRANİYE'DE ÖĞRETMENE DARP KAMERADA

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