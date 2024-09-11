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Zonguldak'ta acı haber! Apartman boşluğuna düşen çocuk öldü

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 11.09.2024 01:35
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Zonguldak’ta acı haber! Apartman boşluğuna düşen çocuk öldü

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde apartmanın merdiven boşluğuna düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

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