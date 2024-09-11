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Kahramanmaraş'ta kavgada kan aktı! 1 ölü

İslim İstanbullu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2024 00:25
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Kahramanmaraş’ta kavgada kan aktı! 1 ölü

Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde tartışma kavgaya dönmüş ve sopalı kavgada1 kişi yaralanmıştı. 29 yaşındaki yaralı M.K. kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olaya ilişkin 1 kişi ise tutuklandı.

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