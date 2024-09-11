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İzmir'de sağanak yağış! A Haber bölgede: İstinat duvarı çöktü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2024 11:03 Güncelleme: 11.09.2024 15:39
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İzmir’de sağanak yağış! A Haber bölgede: İstinat duvarı çöktü

İzmir'de etkili olan gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken yolları ve evleri su bastı. Yağış sonrası derenin taşması sonucu istinat duvarı yıkılırken çok sayıda araç hasar gördü. A Haber muhabiri Tayfun Er, Menderes’ten son durumu aktarırken çok sayıda seranın sular altında kaldığını vurguladı. A Haber'e konuşan bir çiftçi ise bu tarzda bir yağmur görmediğinin altını çizerken "Hasadın yarısındaydık, toplama şansımız hiç yok.” dedi.

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