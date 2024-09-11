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Afyonkarahisar'da halk otobüsü ile iki otomobil kaza yaptı

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2024 10:11
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Afyonkarahisar’da halk otobüsü ile iki otomobil kaza yaptı

Afyonkarahisar'da halk otobüsü ile iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Kazanın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

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