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Canlı yayında cinsel hareketler yapan polis açığa alındı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2024 15:10 Güncelleme: 11.09.2024 15:20
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Canlı yayında cinsel hareketler yapan polis açığa alındı

Bir polis memuru görüntülü konuşma sitesinde bir kadının canlı yayınında cinsel hareketler sergiledi. Bu durumdan rahatsız olan kadın kendisini şikayet edeceğini söylerken görüntüler sosyal medyada yayıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü polis memurunun açığa alındığını duyurdu.

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