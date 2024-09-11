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FETÖ'nün sözde 'emniyet imamı' Kemalettin Özdemir'in yargılaması başladı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2024 15:01 Güncelleme: 11.09.2024 15:11
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FETÖ’nün sözde ’emniyet imamı’ Kemalettin Özdemir’in yargılaması başladı

FETÖ'nün emniyet mahrem imamı olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan Kemalettin Özdemir'in yargılanmasına başlandı. Özdemir, 2003 yılında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kendisini aradığını ve bu arama sonrası ABD Büyükelçiliği'nde FBI'ın Türkiye sorumlusu ile görüştüğünü söyledi. 2010 yılında örgütten ayrıldığını iddia eden Özdemir, Hablemitoğlu cinayeti ve Nuh Mete Yüksel gibi olaylarla FETÖ'nün bağlantısı olduğunu itiraf etti.

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