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Ankara'da otomobil hafriyat kamyonuyla çarpıştı

ahaber.com.tr Haber Merkezi DHA
Giriş: 11.09.2024 15:14
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Ankara’da otomobil hafriyat kamyonuyla çarpıştı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde otomobilin hafriyat kamyonuna arkadan çarptığı kazada, aynı aileden 2'si ağır, 5 kişi yaralandı.

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