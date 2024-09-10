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Karabük'te su samurunun balık keyfi kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 10.09.2024 14:09
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Karabük’te su samurunun balık keyfi kamerada

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde avladığı balığı yerken görülen su samuru, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, su samurunun avladığı balığı yemesi ve etrafa bakınması yer alıyor.

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