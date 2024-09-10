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Meteoroloji uyardı: Hazırlıksız yakalanmayın! 5 günlük rapor paylaşıldı

Ahmet Nazif Vural ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2024 13:53
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Meteoroloji uyardı: Hazırlıksız yakalanmayın! 5 günlük rapor paylaşıldı

Eylül ayının gelmesiyle birlikte sonbahar yağışları etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu paylaşırken, yurdun yeni bir soğuk hava dalgası altına gireceği ve sıcaklıkların düşeceği belirtildi. Yeni hava dalgasıyla birlikte birçok ilde sağanak yağış etkili olacak. İşte detaylar...

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