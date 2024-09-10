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Antalya Çıralı'da caretta caretta rekoru

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2024 14:24
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Antalya Çıralı’da caretta caretta rekoru

Türkiye'de caretta carettaların önemli yuvalama alanlarından olan Çıralı'da, son iki yuvanın açılışı gerçekleştirildi. Çıralı'da bu yıl 180 yuva ile son 30 yılın rekorunun kırıldığı ve yaklaşık 4 bin yavru caretta carettanın denizle buluştuğu belirtildi.

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