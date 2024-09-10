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Eczanede dehşet! Defalarca eşini bıçakladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi DHA
Giriş: 10.09.2024 18:48 Güncelleme: 10.09.2024 19:14
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Eczanede dehşet! Defalarca eşini bıçakladı

Kan donduran olay, Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir eczanede yaşandı. İddiaya göre Keziban Atalıç, eşine ilaçları almaya çalışırken arkasında bulunan eşi tarafından defalarca bıçaklı saldırıya uğradı. Dehşet anları ise güvenlik kamerasına yansırken Keziban Atalıç ifadesinde, "Ortada hiçbir şey yokken eşim kendisini aldattığımı söyleyerek sürekli kavga çıkarıyordu" ifadelerini kullandı.

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