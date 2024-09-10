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Konya’da otomobil şarampole uçtu: 3 kişi yaralandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2024 19:08
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Konya’da otomobil şarampole uçtu: 3 kişi yaralandı

Konya’nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole uçması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza yapan otomobil çekici ile şarampolden çıkarılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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