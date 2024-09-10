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PKK/KCK propagandasında 1 kişi yakalandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2024 18:39
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PKK/KCK propagandasında 1 kişi yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde PKK/KCK propagandası yapan bir şüpheli havalimanında jandarma tarafından yakalandı.

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