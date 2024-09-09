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Elazığ’da ambulans şarampole devrildi

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.09.2024 09:52
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Elazığ’da ambulans şarampole devrildi

Elazığ’da ambulansın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, 3 sağlık çalışanı yaralandı.

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