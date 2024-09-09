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Adana'da çiftçilerin domuz nöbeti

ahaber.com.tr Haber Merkezi İHA
Giriş: 09.09.2024 10:20 Güncelleme: 09.09.2024 10:20
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Adana’da çiftçilerin domuz nöbeti

Adana'nın Kozan ilçesinde çiftçiler, nar bahçesine domuz girip ürünlere zarar verdiği için 24 saat ellerinde ışıldak ve sopalarla nöbet tutmaya başladı.

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