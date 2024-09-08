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Tunceli'den acı haber! Zırhlı aracın devrilmesi sonucu 4 askerimiz şehit, 1 askerimiz yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.09.2024 21:06 Güncelleme: 08.09.2024 21:13
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Tunceli’den acı haber! Zırhlı aracın devrilmesi sonucu 4 askerimiz şehit, 1 askerimiz yaralı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tunceli Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu 4 askerimizin şehit olduğunu, 1 askerimizin yaralandığını duyurdu.

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