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Gümrük muhafaza ekiplerinden kaçak araçlara geçit yok

Ahmet Nazif Vural ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.09.2024 10:02
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Gümrük muhafaza ekiplerinden kaçak araçlara geçit yok

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekipleri, haziran, temmuz ve ağustosta gerçekleştirdikleri operasyonlarda, çalıntı veya usulsüz işlemlerle yurt içinde kullanılmak istenen 253 araca el koydu.

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