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Kontrolden çıkan tır 50 metreden şarampole uçtu

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.09.2024 10:47 Güncelleme: 08.09.2024 11:03
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Kontrolden çıkan tır 50 metreden şarampole uçtu

Erzurum'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır yoldan çıkarak 50 metrelik şarampole uçtu. Kaza sonrası yaralanan şoför hastaneye kaldırıldı.

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