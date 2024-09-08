09 Eylül 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Trafikte okula dönüş yoğunluğu!

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.09.2024 23:59
ABONE OL
Trafikte okula dönüş yoğunluğu!

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktası "kilit kavşak" Kırıkkale'de, yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte okul öncesi büyükşehirlere dönüş için yoğun bir trafik yaşandı. Kara yolundaki araç trafiği dron ile havadan görüntülendi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör