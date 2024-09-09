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Bolu'da maden suyu yüklü tır devrildi

Figen Koçak ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.09.2024 06:56
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Bolu’da maden suyu yüklü tır devrildi

Bolu'da maden suyu taşıdığı öğrenilen bir tır kontrolden çıkarak devrildi. Kaza sonucu Mudurnu Akyazı yolu trafiğe kapatılırken, tırın yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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