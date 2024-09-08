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Sokak ortasında hamile kadını darp eden caniye 6,5 yıl hapis talebi

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.09.2024 14:10
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Sokak ortasında hamile kadını darp eden caniye 6,5 yıl hapis talebi

Manisa'da hamile olduğu öğrenilen 19 yaşındaki kadını sokak ortasında tekme, tokat ve sopa ile darp eden Yılmaz Akman hakkında 6,5 yıl hapis cezası talep edildi.

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