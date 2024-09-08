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İstanbul'da oto tamircisine silahlı saldırı! Başından vuruldu

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.09.2024 14:55
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İstanbul’da oto tamircisine silahlı saldırı! Başından vuruldu

İstanbul Sarıyer'de bulunan bir oto tamirciye silahlı saldırı düzenlendi. Oto tamircisi dükkanın önünde kafasından vurularak öldürülürken, bölgeye gelen ekipler katili yakalamak için çalışma başlattı.

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