23 Ağustos 2024, Cuma
Manisa'da öldüresiye dövüldü! Sude Naz Atak dehşet anlarını anlattı: Abi hamileyim imdat’ diye bağırdım
Manisa'da birlikte yaşadığı Yılmaz Akman tarafından sokak ortasında öldüresiye dövülen 5.5 haftalık hamile Sude Naz Atak yaşadığı dehşeti anlattı. Atak, "Dayak yediğim sırada 'Abi hamileyim imdat' diye yardım istedim ama kimse yardım etmedi. Herkes uzun süre dayak yememi izledi. Halkın duyarsızlığı ve ilgisizliği canımı daha da acıttı" dedi.
Giriş Tarihi: 23.08.2024 07:38 Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 09:05