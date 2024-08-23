Manisa’da öldüresiye dövüldü! Sude Naz Atak dehşet anlarını anlattı: ‘Abi hamileyim imdat’ diye bağırdım

Manisa'da dini nikâhla yaşadığı Yılmaz Akman (37) tarafından 3 yaşındaki çocuğunun gözü önünde sokak ortasında öldüresiye dövülen 5.5 haftalık hamile Sude Naz Atak (19), yediği dayaktan çok kimsenin kendisine yardım etmemesine çok üzüldüğünü söyledi.