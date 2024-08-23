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Manisa'da öldüresiye dövüldü! Sude Naz Atak dehşet anlarını anlattı: Abi hamileyim imdat’ diye bağırdım

Manisa'da birlikte yaşadığı Yılmaz Akman tarafından sokak ortasında öldüresiye dövülen 5.5 haftalık hamile Sude Naz Atak yaşadığı dehşeti anlattı. Atak, "Dayak yediğim sırada 'Abi hamileyim imdat' diye yardım istedim ama kimse yardım etmedi. Herkes uzun süre dayak yememi izledi. Halkın duyarsızlığı ve ilgisizliği canımı daha da acıttı" dedi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.08.2024 07:38 Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 09:05
Manisa’da öldüresiye dövüldü! Sude Naz Atak dehşet anlarını anlattı: ‘Abi hamileyim imdat’ diye bağırdım

Manisa'da dini nikâhla yaşadığı Yılmaz Akman (37) tarafından 3 yaşındaki çocuğunun gözü önünde sokak ortasında öldüresiye dövülen 5.5 haftalık hamile Sude Naz Atak (19), yediği dayaktan çok kimsenin kendisine yardım etmemesine çok üzüldüğünü söyledi.

Manisa’da öldüresiye dövüldü! Sude Naz Atak dehşet anlarını anlattı: ‘Abi hamileyim imdat’ diye bağırdım

Olay, 15 Ağustos'ta Akhisar ilçesi Paşa Mahallesi Şehit Teğmen Tahir Ün Caddesi'nde meydana geldi. Yılmaz Akman, köye gitmeye ikna edemediği, dini nikâhla yaşadığı Sude Naz Atak'ı bir anda sokak ortasında dövmeye başladı.

Manisa’da öldüresiye dövüldü! Sude Naz Atak dehşet anlarını anlattı: ‘Abi hamileyim imdat’ diye bağırdım

Akman, yumruk darbeleriyle Sude Naz Atak'ı yere düşürdü. Yerde de genç kadının başına yumruk atmaya devam eden Akman, bu kez eline geçirdiği metal fırça sapıyla vurdu.

Manisa’da öldüresiye dövüldü! Sude Naz Atak dehşet anlarını anlattı: ‘Abi hamileyim imdat’ diye bağırdım

O anlara çiftin 3 yaşındaki oğlu da şahit olurken, çevredekiler Akman'ın şiddetini uzun süre tepkisiz izledi.

Manisa’da öldüresiye dövüldü! Sude Naz Atak dehşet anlarını anlattı: ‘Abi hamileyim imdat’ diye bağırdım

'HAMİLEYİM, İMDAT'

Bir genç Yılmaz Akman'a müdahale etmek için yaklaştı ancak Akman'ın 'Bırak lan' diye bağırması üzerine, geri çekilmek durumunda kaldı.