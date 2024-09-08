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Tarihi Akdamar Kilisesi'nde 12. ayin

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.09.2024 14:03
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Tarihi Akdamar Kilisesi’nde 12. ayin

Yılda bir kez Kültür ve Turizm Bakanlığının özel izniyle açılan Tarihi Akdamar Kilisesi'nde, bu yıl 12'ncisi yapılan ayin sona erdi. Ayine Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, yardımcısı Rahip Kaspar Garabetyan ve Kıdemli Peder Drtad Uzunyan katıldı.

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