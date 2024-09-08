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MASAK raporu 'mama lobisi'nin rantını ortaya koydu: Yılda 500 milyar TL

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.09.2024 07:38 Güncelleme: 08.09.2024 07:42
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MASAK raporu ’mama lobisi’nin rantını ortaya koydu: Yılda 500 milyar TL

MASAK tarafından Temmuz 2024'te hazırlanan raporla "Mama Lobisi" olarak bilinen çevrelerin hayvan sömürüsü üzerinden yılda yaklaşık 500 milyar TL'lik rant sağladığı ortaya çıkmıştı. Prof. Dr. Nilüfer Sabuncuoğlu, MASAK raporu eşliğinde geçtiğimiz günlerde çıkarılan hayvan yasasını değerlendirdi. Sabuncuoğlu, "Raporda köpek maması, tedavisi, bakım giderleri gibi başlıklar altında bağış toplayan 7 bin kişiden ve bin 500 kurumdan bahsediliyor. Sektörün toplam cirosu 500 milyar TL" dedi.

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