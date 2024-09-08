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Türk rapçi Çağlar Budaklı'ya Almanya'da suikast! Yüzlerce Türk evladını uyuşturucu bataklığından kurtardı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.09.2024 09:01 Güncelleme: 08.09.2024 09:12
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Türk rapçi Çağlar Budaklı’ya Almanya’da suikast! Yüzlerce Türk evladını uyuşturucu bataklığından kurtardı

Almanya'da yaşayan "Challa" lakaplı Türk rapçi Çağlar Budaklı ve kardeşi Hakan Budaklı, Berlin'de silahlı saldırıya uğradı. Çocukluk hikayesi Alman basınında haberlere konu olan ağabey Çağlar saldırıda hayatını kaybederken, kardeşi Hakan ise yaralı kurtuldu. Uyuşturucu baronlarına karşı verdiği mücadele ile bilinen Çağlar ise geride, filmlere konu olacak bir hayat azmi bıraktı.

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