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Kırıkkale'deki düğünde silah şovuna polis izin vermedi

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 08.09.2024 14:57
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Kırıkkale’deki düğünde silah şovuna polis izin vermedi

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde bir düğünde havaya tabanca ve pompalı tüfeklerle ateş açan 6 maganda, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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