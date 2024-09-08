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Kıbrıs Gazisi Cemal Çaytarla son yolculuğuna uğurlandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.09.2024 14:59
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Kıbrıs Gazisi Cemal Çaytarla son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Cemal Çaytarla Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı.

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