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Kırıkkale'de yük treni beton mikserine çarptı! Kazada yaralı yok

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.09.2024 23:26
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Kırıkkale’de yük treni beton mikserine çarptı! Kazada yaralı yok

Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Çerikli beldesinde, hemzemin geçitte beton mikserine yük treni çarptı. Kaza maddi hasarla atlatıldı.

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