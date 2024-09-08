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Çorum'da sağanak etkisi! 120 adresi su bastı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.09.2024 23:16
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Çorum’da sağanak etkisi! 120 adresi su bastı

Çorum'da etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Çorum Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, sağanak nedeniyle 120 adresten su baskını ihbarı yapıldığı bildirildi.

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