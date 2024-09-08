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Isparta'ya şehit ateşi! Acı haber ailesine verildi

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.09.2024 23:28 Güncelleme: 08.09.2024 23:29
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Isparta’ya şehit ateşi! Acı haber ailesine verildi

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada şehit olan 4 askerden Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı’nın acı haberi Isparta’da yaşayan ailesine verildi.

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