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İstanbul'da silahlar patladı! Ölü ve yaralılar var

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.09.2024 06:05
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İstanbul’da silahlar patladı! Ölü ve yaralılar var

İstanbul Pendik'te iki grup arasında sebebi bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, silahlar çekildi. Olayda 1 kişi ölürken, 4 kişi yaralandı.

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