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Muğla Menteşe'de orman yangını! A Haber bölgede...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.09.2024 16:17 Güncelleme: 07.09.2024 16:46
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Muğla Menteşe’de orman yangını! A Haber bölgede...

Muğla’nın Menteşe ilçesinde ormanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyürken ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesi sürüyor. Alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için çaba sarf edilirken 9 helikopter, 6 uçak, çok sayıda arazöz bölgede çalışıyor. A Haber muhabiri Vural Efecik bölgedeki son durumu aktarırken yangının giderek büyüdüğünü ve Akbük'e doğru ilerlediğini vurguladı. İşte detaylar...

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