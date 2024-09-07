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Niğde'de tehlikeyi ve doğal güzelliği birlikte yaşatan 'Aladağlar'

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.09.2024 16:17
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Niğde’de tehlikeyi ve doğal güzelliği birlikte yaşatan ’Aladağlar’

Bugüne kadar meydana gelen kazalarda çok sayıda dağcının hayatını kaybettiği Aladağlar’da yapılan hataların neler olduğunu açıklayan dağcı Burhan Şahin, mevsimsel şartlara uygunluk, rota ve eğitim kabiliyeti ile hırs yapmamanın önemine değindi.

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