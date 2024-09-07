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Erzurum’da “Bir kalem, bir gelecek” projesi

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.09.2024 16:15 Güncelleme: 07.09.2024 16:15
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Erzurum’da Bir kalem, bir gelecek projesi

Erzurum Valiliği himayesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen "Bir Kalem, Bir Gelecek" projesi kapsamında düzenlenen anlamlı etkinlik, 350 kişinin katılımıyla gerçekleşti.

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